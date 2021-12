Covid, impennata di contagi e di ricoveri nel Ragusano: i positivi sono 542

Aumentano sensibilmente in sole 24 ore le persone positive al Covid nel Ragusano: 56 nuovi contagiati in più rispetto al giorno precedente. Le persone positive sono 542: 511 in isolamento domiciliare, 24 ricoverati in ospedale, 5 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 2 in Foresteria. Il numero di morti rimane stabile a 377. I comuni dove si registra il maggior aumento di contagi in un giorno sono Ragusa, Vittoria e Pozzallo. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 17 Acate, 2 Chiaramonte Gulfi, 45 Comiso, 14 Giarratana, 11 Ispica, 82 Modica, 8 Monterosso Almo, 76 Pozzallo, 196 Ragusa, 5 Santa Croce Camerina,

13 Scicli, 42 Vittoria.