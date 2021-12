Notte bianca in centro storico a Vittoria: aderisce anche la Confcommercio

“Per questo Natale, dopo mesi e mesi di piena emergenza Covid-19 e dopo avere fatto i conti con una ripartenza lenta e incerta per molte attività economiche, come Confcommercio Vittoria aderiamo, insieme alle altre associazioni di categoria, nel pieno rispetto delle misure e dei protocolli sanitari, alla Notte bianca promossa dall’Amministrazione comunale che si terrà nel quadrilatero commerciale della nostra città domani, sabato 18 dicembre”. Lo afferma il presidente sezionale di Confcommercio, Gregorio Lenzo, spiegando che “varie sono le iniziative che sotto un cielo stellato illumineranno le vie del centro attirando maggiori flussi nella nostra città. In occasione della Notte bianca, poi – continua Lenzo – abbiamo invitato gli associati a contribuire con le loro meravigliose vetrine a illuminare ancor di più le vie del centro restando aperti possibilmente sino alle 22. Come Confcommercio Vittoria riteniamo importanti le iniziative che si intendono portare avanti lungo la direzione di rendere più accogliente Vittoria e siamo pronti a lavorare insieme per rendere la città quanto più attraente possibile per chi viene da fuori, convinti che città belle rappresentano un grande valore economico e sociale per i territori. Noi ci stiamo scommettendo e daremo il massimo per riuscire a raggiungere l’obiettivo prefissato”. Ci saranno musica live, artigianato, artisti di strada, street food, mostre, esaltazione delle tradizioni. Tutto quanto serve, insomma, per fare trascorrere un’intera notte, partendo dalle prime ore della sera, all’insegna del divertimento e della spensieratezza.