Siracusa, bandiere a mezz’asta nei palazzi comunali per le vittime di Ravanusa

L’Amministrazione comunale di Siracusa aderisce all’appello dell’Associazione nazionale comuni italiani della Sicilia e partecipa al lutto della comunità di Ravanusa, dove nel pomeriggio saranno celebrati i funerali di Stato per le vittime dell’esplosione di sabato scorso. Come richiesto, le bandiere dei palazzi comunali oggi saranno esposte a mezz’asta.

"Una tragedia enorme e assurda, quella che ha colpito Ravanusa, per la quale ciascuno di noi deve fare sentire la vicinanza alle famiglie delle 9 vittime. Le bandiere a mezz’asta sono il simbolo di questo sentimento diffuso in tutti i siracusani", dichiara il sindaco, Francesco Italia.