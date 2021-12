Strada tra Marsala e l'aeroporto: atto vandalico nella linea elettrica

“È incredibile questo atto vandalico ai danni della collettività. Perseguiremo gli autori e stiamo già accelerando gli interventi di riparazione per ripristinare al più presto la percorribilità dell’importante arteria viaria”. Lo afferma il sindaco Massimo Grillo appresa la notizia dell’atto vandalico, già denunciato alle Autorità, in danno alla pubblica rete elettrica lungo lo Scorrimento veloce “Marsala-Aeroporto V. Florio”. Ignoti hanno prima forzato le lamiere di copertura dei fili elettrici a servizio della galleria “Santi Filippo e Giacomo”; quindi hanno reciso i cavi che alimentano l’illuminazione nella stessa galleria. “Un grave danno, afferma l’assessore Arturo Galfano - che prolungherà ancora la ripresa del transito veicolare sullo Scorrimento Veloce, già programmato per Lunedì prossimo".