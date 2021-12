Calcio di Promozione, il Modica ospita domenica il Mazzarrone per chiudere bene il 2021

Cresce l'attesa per il big match che domenica prossima vedrà il Modica Calcio affrontare il Mazzarrone. In campo si sfideranno le prime due della classe che non lesineranno energie per cercare di ottenere il massimo da un confronto importante e chiudere nel migliore dei modi il 2021. Giancarlo Betta, in settimana ha fatto lavorare intensamente la sua squadra per cercare di arrivare al confronto con i giallorossi degli ex Samuele Costanzo, Salvo Ravalli e Totò Maiorana nelle migliori condizioni possibili.

Sabato mattina,i rossoblù della Contea sosteranno l'allenamento di rifinitura al termine del quale dopo aver valutato attentamente le condizioni di tutta la rosa, mister Betta stilerà la lista dei convocati.

“Siamo contenti del percorso fatto fino a questo momento sia da noi come staff tecnico, sia dai giocatori e soprattutto dalla società – spiega il tecnico Giancarlo Betta – avremmo potuto affrontare il Mazzarrone con un solo punto da recuperare. Il nostro rammarico è solo questo, perchè domenica scorsa abbiamo perso una partita che avevamo in pugno e che sicuramente non meritavamo di perdere e che è stata decisa soltanto da un episodio per noi negativo. Questo – continua – dovrà essere un motivo in più per dare il massimo. Questa è una squadra costruita in pochissimi giorni dalla dirigenza e che ora ha bisogno di essere perfezionata, ma la perfezione dipende soprattutto da noi. Se riusciremo a trovarla possiamo giocarcela con tutti. Conosciamo la forza del Mazzarrone – conclude il tecnico modicano – ma noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita giocando compatti e aggressivi e cercando di sfruttare le occasioni che riusciremo a creare”.

Il big match della tredicesima giornata del girone D di Promozione tra il Modica Calcio e il Mazzarrone è stato affidato ala direzione arbitrale del signor Michele Buzzone della sezione AIA di Enna che sarà coadiuvato dai signori Alessio Reitano e Giuseppe Trifiletti della sezione arbitri di Acireale. Calcio d'inizio fissato per le 15.

I biglietti d'ingresso allo stadio “Vincenzo Barone” si possono acquistare solo in prevendita nei seguenti tickets point rossoblù: Pasticceria Pulino, viale Manzoni a Modica Alta, American Bar, viale Quasimodo, quartiere Vignazza, Mojo Caffè via Risorgimento, quartiere Sorda e al Bar Tabacchi la Contea di via Nazionale (vicino al “Vincenzo Barone”), dove è possibile anche acquistare i biglietti d'ingresso del settore ospiti.