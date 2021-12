Marina Militare, l'ammiraglio De Carolis nuovo comandante in Capo della Squadra Navale

L’ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis è il nuovo comandante in Capo della Squadra Navale (CINCNAV) della Marina Militare. La cerimonia di passaggio di consegne si è celebrata oggi, 17 dicembre, a bordo della portaerei Cavour, ormeggiata nella Stazione Navale Mar Grande a Taranto, alla presenza del sottosegretario alla Difesa senatore Stefania Pucciarelli, dell’on. Gianluca Rizzo, presidente della commissione Difesa della Camera dei Deputati e del capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Enrico Credendino.

L’ammiraglio De Carolis assume la guida della Squadra Navale avvicendando l’ammiraglio di squadra Paolo Pezzutti.

La cerimonia, preceduta dal tradizionale “saluto alla voce” durante la rassegna degli equipaggi delle unità navali ormeggiate presso la Stazione Navale, ha visto il suo momento più emozionante e denso di significato nella lettura della tradizionale formula del riconoscimento e nella consegna, nelle mani dell’ammiraglio De Carolis, della bandiera di guerra della Marina Militare e delle Forze Navali.

Nel corso del suo intervento il sottosegretario Pucciarelli rivolgendosi all’ammiraglio De Carolis ha sottolineato come questa assunzione d’incarico avvenga ”in un periodo in cui il nostro Paese sviluppa la propria visione di difesa avanzata in aree strategiche sempre nuove, perché sempre nuove e subdole sono le minacce alla sicurezza e alla stabilità, soprattutto rispetto ai mari e alle funzioni abilitanti di cui sono portatori”.

La cerimonia si è svolta a bordo della portaerei Cavour nella Stazione Navale Mar Grande di Taranto.