Ragusa, la Questura regala al sindaco Cassì una palla natalizia con il logo della Polizia

Il Questore di Ragusa, Giusy Agnello, si è recata al Comune di Ragusa dove ha incontrato il Sindaco Giuseppe Cassì per fargli omaggio di una decorazione natalizia con i colori e lo stemma della Polizia di Stato.

Il gadget è stato donato dalla Segreteria del Dipartimento della Polizia di Stato con il desiderio che venga fruito dalla cittadinanza su un albero di Natale, come simbolo della vicinanza alla città di Ragusa e per testimoniare l’impiego delle donne e gli uomini della Polizia di Stato al servizio della comunità iblea. La palla natalizia decorata è stata poi collocata sull’albero di Natale. Nell’occasione il Questore di Ragusa ha fatto gli auguri al Sindaco e al suo staff, sempre nell’ottica di condivisione dell’impegno istituzionale volto al benessere della cittadinanza e alla salvaguardia della sicurezza dell’ordine pubblico