Vigili del fuoco Ragusa, Barbera al comando provinciale

E’ Calogero Barbera il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa: succede al modicano Antonino Galfo. L’ingegner Barbera, nato a Margherita di Belice, in provincia di Agrigento, laureato in ingegneria meccanica all’università di Palermo, assunto nel corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2006, in passato era stato assegnato al comando di Torino, e poi di recente assegnato al comando di Venezia quale comandante di supporto, e reggente del comando di Treviso. Al comando provinciale di Ragusa scambio delle consegne tra Barbera (a sinistra nella foto) e Galfo.