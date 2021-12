Trasporti, con Wizz Air 2 nuove tratte per volare in Italia e Medio Oriente

La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato due nuove tratte per volare in Italia e in Medio Oriente. Le nuove rotte collegheranno l’aeroporto Internazionale Falcone e Borsellino di Palermo-Punta Raisi (PMO) con l’Aeroporto Internazionale di Roma – Ciampino G. B. Pastine (CIA) e l’Aeroporto Internazionale di Bari-Karol Wojtyla (BRI) con l’Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi (AUH).

Due nuove tratte, fanno sapere dalla compagnia aerea, che mirano a potenziare non solo il traffico locale, con l’apertura di un nuovo canale tra gli aeroporti di Palermo e Roma Ciampino, ma anche quello internazionale, con l’espansione verso le rotte del Medio Oriente e, in particolare, Abu Dhabi che da febbraio 2022 sarà facilmente raggiungibile anche dal capoluogo pugliese. I biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia.

“Poter annunciare l’inaugurazione di nuove tratte è sempre un piacere, specialmente qui in Italia, un mercato dove Wizz Air punta a crescere e investire ancora. Crediamo fortemente nel mercato italiano e ci impegniamo per fornire sempre più opportunità di viaggio a basso costo per i nostri illustri passeggeri italiani. Siamo felici di poter contribuire al turismo locale creando posti di lavoro e sostenendo la crescita economica”, ha commentato Andras Rado, portavoce di Wizz Air, che ha aggiunto: “Il fatto che questi investimenti, poi, interessino sempre più spesso il sud Italia e, in particolare, due perle rare come le regioni Puglia e Sicilia, si sposa perfettamente con il nostro obiettivo primario: creare nuove ed entusiasmanti opportunità di viaggio, a prezzi convenienti, verso destinazioni nazionali e internazionali”.