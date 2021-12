In arrivo i fuori sede a Rosolini, il sindaco ai concittadini: correte a vaccinarvi

"Sono preoccupato per la crescita dei contagi. Ad oggi la situazione a Rosolini è sotto controllo, ma non conosciamo ancora gli effetti della variante Omicron. Il buon senso ci dice che è meglio prevenire che curare". A lanciare l'allarme è il sindaco Giovanni Spadola per la nuova ondata di contagi da coronavirus. "In Sicilia i dati di ieri erano preoccupanti: oltre 1.500 contagi, con 135 positivi nel Siracusano. L'esperienza - dice Spadola - è che il covid non dà alcun preavviso. Ci vuole poco per ripiombare nell'anno orribile del 2020, quando fummo costretti, anche qui a Rosolini, al lockdown. Nella nostra città abbiamo informazioni che ci sono ancora tanti concittadini non vaccinati o di persone che hanno fatto soltanto la prima dose. Bisogno correre negli hub vaccinali e sottoporsi alle inoculazioni per scongiurare il peggio. Nelle prossime ore e fino alla vigilia di Natale rientreranno a Rosolini i fuori sede. Non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma gli esiti di questa ondata di arrivi, non è prevedibile. Questa amministrazione aveva già previsto un'impennata del covid. Molte città italiane hanno annullato la festa di piazza del Capodanno, noi previgenti, non l'abbiamo neppure programmata. Ai miei concittadini - prosegue Spadola - chiedo un grande senso di responsabilità. Evitare assembramenti, feste con tanti commensali, di indossare le mascherine all'aperto. Il miglior rimedio ad oggi contro il covid è, e rimane il vaccino. E' indispensabile a tutela della propria salute e quella degli altri".