Siracusa, ventenne prende a calci auto della polizia: denunciato

Questa mattina verso le 4, agenti delle Volanti sono intervenuti in un ristorante sito in via Cairoli a Siracusa per la segnalazione di musica ad alto volume.

Durante l’intervento, un giovane di 20 anni si avvicinava all'autovettura dei poliziotti, colpiva con due calci la portiera posteriore sinistra della macchina, e si dava alla fuga tentando di allontanarsi correndo.

Gli agenti bloccavano il giovane e lo conducevano in Questura dove è stato denunciato per i reati di danneggiamento ai beni dello Stato e resistenza a Pubblico Ufficiale.