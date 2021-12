Comiso, in scena "Luce infinita": progetto musicale-poetico ispirato a Gesualdo Bufalino

Domenica 19 dicembre alle 18, allo Spazio Naselli, la Fondazione Bufalino di Comiso organizzata il concerto “Luce Infinita”, un progetto musicale firmato da Totò Calvo con l’intervento del soprano Sachika Ito, del clarinettista Carmelo Dell'Acqua e del chitarrista Davide Sciacca. L’iniziativa, che segue di qualche settimana il festival letterario “L’ingegnere di Babele”, segna la riproposizione del concerto che lo scorso anno ha concluso i festeggiamenti per il centenario della nascita dello scrittore Gesualdo Bufalino. A causa della pandemia il concerto, realizzato all’interno della rinnovata biblioteca della fondazione, si era potuto svolgere soltanto via streaming senza prevedere la presenza del pubblico. Spettatori che invece per questo occasione potranno invece assistere in presenza, naturalmente rispettando le condizioni di sicurezza e muniti di green pass, per così godersi dal vivo il progetto poetico-musicale dedicato alla raccolta di versi “L’amaro miele” di Bufalino, con

musiche composte da Marco Reghezza, Giovanni Scapecchi e Joe Schittino. “L’occasione per tornare a parlare delle opere del nostro Bufalino ma anche per incontrare il pubblico e ascoltare un concerto di musica classica che nasce proprio seguendo gli scritti dell’autore comisano - spiega Pippo Digiacomo, presidente della Fondazione - Vogliamo approfondire la scrittura di Bufalino e ascoltarla tra le note che ci verranno proposte in questo particolare concerto, finalmente insieme agli spettatori”.