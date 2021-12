Preso a Francofonte per spaccio di cocaina e di 'fumo'

I Carabinieri della Stazione di Francofonte nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno arrestato un pregiudicato 38enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi (CT) e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, i militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo dove sono stati rinvenuti sei involucri in plastica termosaldati contenenti complessivamente un chilogrammo di marijuana e due ulteriori involucri con oltre mezzo chilo di cocaina, tutti occultati all’interno di un casolare per gli attrezzi nella sua disponibilità.

Nel corso dell’attività è stato rinvenuto anche materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, nonché, all’interno di un cassetto, la somma di circa 16.000 euro considerata provento di attività di spaccio. L’uomo, tratto in arresto, è stato posto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa.