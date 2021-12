Evasione dai domiciliari, tre denunciati a Siracusa

Agenti delle Volanti, nel corso dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale, hanno denunciato per evasione una donna di 36 anni, sottoposta agli arresti domiciliari, assente al momento di due diversi controlli nel corso della notte, ed un uomo di 28 anni, anch’esso sottoposto agli arresti domiciliari e risultato assente.

Inoltre gli agenti hanno denunciato un uomo di 34, sorpreso fuori dalla propria abitazione in compagnia di persone estranee al proprio nucleo familiare, disattendendo le prescrizioni imposte dalla misura degli arresti domiciliari.