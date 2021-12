Covid, sempre in aumento i contagi nel Ragusano: sono 576

Non si ferma la crescita delle persone positive al Covid nel Ragusano. Il report Asp del 18 dicembre ne segnala 576 (ieri erano 565). Non si registrano, per fortuna, nuovi decessi per cui i morti sono sempre 377. I numeri che preoccupano sono quelli di Ragusa, Modica e Pozzallo. Dei 576 positivi, 548 sono in isolamento domiciliare, 23 ricoverati in ospedale, 3 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 2 in Foresteria. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 18 Acate, 4 Chiaramonte Gulfi, 40 Comiso, 13 Giarratana, 11 Ispica, 98 Modica, 11 Monterosso Almo, 80 Pozzallo, 207 Ragusa, 5 Santa Croce Camerina, 12 Scicli,

49 Vittoria.