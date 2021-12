Aggressione a scuola ad Avola, Rossana Cannata (Fdi): solidarietà al dirigente

"Piena solidarietà e vicinanza, per i gravissimi fatti accaduti all'interno delle mura scolastiche dell'istituto di istruzione superiore Majorana di Avola, al dirigente Fabio Navanteri e al docente, vittime entrambi di una vile e grave aggressione". Così Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione Antimafia, che spiega: "Proprio nella scuola del dirigente Navanteri abbiamo portato avanti progetti sulla legalità e siamo tutti concordi nel dire che dalla scuola deve partire un messaggio forte di cambiamento, dialogo, confronto e collaborazione nel rispetto della persona e delle regole".

"Anche a livello regionale - continua la parlamentare - l'attenzione resta alta sul mondo della scuola e dei ragazzi più in generale. In commissione Antimafia ci stiamo occupando di dispersione scolastica, mentre da poco, solo per fare due esempi, l'Ars ha votato la legge sulla lotta al bullismo. Ma c'è bisogno di un'azione sinergica che coinvolga istituzioni, famiglie, scuole e associazionismo per riportare al dialogo e al rispetto i rapporti all'interno delle istituzioni scolastiche".