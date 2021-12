Ragusa, fino al 9 gennaio visite guidate gratuite nel centro storico di Ibla

Continuano le visite guidate gratuite del centro storico di Ibla, offerte dal Comune di Ragusa in collaborazione con l’Associazione delle guide turistiche di Ragusa (AGT Ragusa). L’iniziativa, ideata in occasione delle festività natalizie, mira a valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e culturale dell’antico quartiere della città Unesco, attraverso delle escursioni della durata di due ore circa, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, offerte gratuitamente a tutti i visitatori già dalla prima settimana di dicembre. I prossimi appuntamenti saranno nei seguenti giorni: 24, 25 26 e 31 dicembre 2021; 1, 2, 6, 8, 9 gennaio 2022.

I percorsi turistico- culturali guidati, in lingua italiana e nelle altre lingue richieste, partiranno, a giorni alterni, sia da Piazza della Repubblica che dal Giardino ibleo e si potrà partecipare previa prenotazione presso gli uffici turistici di Piazza San Giovanni e di Ragusa Ibla (’Hibla Tourist Information - “Antica Ibla”).

L’itinerario includerà i monumenti tardobarocchi della città e sarà possibile, anche, visitare i presepi permanenti delle chiese di San Fiippo Neri e del SS. Trovato. Per ulteriori informazioni, si può contattare il seguente numero di cellulare: 3917910927.

.