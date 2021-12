Claudio Fava si candida "per vincere' alla Presidenza della Regione Siciliana

"Mi candido. Non vogliamo girarci intorno con le parole. Mi candido per vincere, per governare perchè questa terra per essere cambiata deve essere governata e bisogna assumersi la responsabilità del cambiamento". Lo ha detto, in un video-messaggio su Facebook, Claudio Fava, attuale presidente della Commissione Antimafia all'Ars, annunciando così la sua candidatura alla presidenza della Regione Siciliana alle elezioni Regionali del 2022. "Attraverso le Primarie, se ci saranno - ha aggiunto - per rappresentare le forze politiche democratiche, le esperienze di civismo importanti che abbiamo conosciuto in questi anni. E non mi candido perchè è una sfida personale, perchè è un capriccio, perchè è un'ansia o una necessità. Ma perchè è una storia di tanti, costruita in questi anni e che vorremmo continuare a costruire. Per cui abbiamo bisogno di tutti coloro che saranno disposti a dare una mano, un'ora, un giorno del loro tempo, a dare un'idea, una proposta. A condividere un dolore. Noi siamo qui anche per questo. Perchè alcune cose vanno fatte bene, ma vanno fatte adesso. E soprattutto vanno fatte insieme. Così tra un anno potremo tornare a dire che la Sicilia è nostra".