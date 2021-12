Notte bianca a Vittoria, Confcommercio: il centro storico è tornato a vivere

Ha colpito nel segno la Notte bianca promossa, ieri sera, a Vittoria dall’amministrazione comunale nel quadrilatero commerciale cittadino. Moltissime le persone che hanno partecipato e che hanno consentito di nuovo l’animazione del centro storico dopo il lungo periodo di emergenza dovuto al covid. Collaborazione è arrivata dalle associazioni di categoria cittadine, Confcommercio, Cna, Confesercenti, ma anche Pro Loco oltre all’associazione corso Cavour. “Diciamo che quella della sinergia tra le varie associazioni di categoria, e non solo – afferma il presidente cittadino di Confcommercio, Gregorio Lenzo – è stata la carta vincente. Da soli, è vero, si va veloci ma soltanto assieme possiamo arrivare lontano nell’interesse di una città che, non dimentichiamolo, è in grado di offrire una importante proposta commerciale grazie alle numerose attività presenti nel quadrilatero in cui si sono svolte le varie manifestazioni. Inoltre, la presenza dei pub e dei ristoranti, tutti di assoluta professionalità operativa, ha consentito di prolungare la serata per realtà come quella di Vittoria che, sempre più, deve essere capace di catturare, come in parte ha già fatto, i flussi dei consumatori provenienti dalle città limitrofe. Riteniamo che stare tutti assieme, e la Notte bianca è stata una dimostrazione all’altezza della situazione, ci consentirà di fare ritornare a crescere un comparto che, nell’ultimo periodo, ha subito perdite importanti dovute all’emergenza sanitaria. Tutto, ovviamente, così come accaduto anche ieri sera, nel rispetto dei protocolli anticovid”.