Covid, a Castellammare l'allarme del sindaco: troppi bimbi contagiati

"Notevole aumento dei casi di contagio da Covid-19 tra i bambini a Castellammare del Golfo (Trapani). Dal 20 dicembre le attività didattiche proseguiranno a distanza per tutte le classi del plesso Mignosi così come concordato con il dirigente dell'istituto scolastico Salvatore Tinnirello, per alcuni contagi verificatisi nelle classi.

Prevista dalla dirigenza la sanificazione straordinaria dei locali e sono in stretto contatto con le autorità sanitarie per monitorare i casi di positività nelle scuole, al momento circoscritti. Stiamo valutando la possibilità di chiedere ai dirigenti di prevedere la Dad fino alle vacanze natalizie". Lo fa presente il sindaco Nicolò Rizzo dopo più casi di positività tra i bambini frequentanti la scuola primaria di primo grado (elementare) nel plesso Mignosi, chiuso da domani in presenza con le lezioni che proseguiranno a distanza fino alle vacanze natalizie.

Il sindaco invita i genitori a prevedere la vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni.

"I contagi si stanno diffondendo soprattutto tra i bambini e per questo invito i genitori a proteggerli prevedendo la vaccinazione dai 5 anni compiuti agli 11 anni - dice Rizzo - così come consigliato dai sanitari. Esorto tutti i cittadini ad assumere comportamenti corretti per evitare il contagio che è in netta crescita"