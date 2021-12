Il Palermo ci prova contro la capolista ma il Bari resiste: finisce 0 - 0

Il Palermo ci prova, ma il Bari con una grande dimostrazione di forza e in dieci per un tempo raccoglie un preziosissimo 0-0 al "Barbera" mantenendo gli otto punti di vantaggio sui rosanero e sette sulle nuove seconde (Avellino e Monopoli). Il primo brivido lo provoca il Bari al 10': Paponi si presenta tutto solo davanti Pelagotti, ma il portiere riesce a respingere la conclusione non irresistibile. La squadra pugliese cerca di far valere la sua tecnica in avanti ma il Palermo gioca bene con grande pressing e agonismo. Al 28' ancora Bari: Mallamo crossa per Antenucci che sul primo palo anicipa tutti e manda fuori di un soffio. Al 41' il Bari resta in dieci per l'espulsione di Terranova che ferma Soleri lanciato a rete e tocca pure col braccio; sulla conseguente punizione Dell'Oglio impegna Frattali sul proprio palo. Nella ripresa al 2' occasione Palermo con un tiro dall'interno dell'area di Dell'Oglio che Frattali respinge.

Dall'altra parte D'Errico avanza a tutto campo palla al piede, offre un ottimo assist a Mallamo che a due passi dalla porta fallisce l'appuntamento con il gol. Al 10' punizione a giro di Silipo di un soffio a lato. Al 38' tiro al volo di Brunori in area, ottima la risposta di Frattali.