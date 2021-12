Covid, impennata di contagi nel Ragusano: 606 positivi

Aumentano ad un ritmo preoccupante i contagi covid nel Ragusano. Le persone positive al virus, nel rapporto Asp del 19 dicembre, sono 606, 30 in più del giorno precedente. Si registra anche un morto: è un ragusano di 97 anni, vaccinato, deceduto all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. I morti salgono, quindi, a 378 dall'inizio della pandemia. Dei 606 positivi, 579 sono in isolamento domiciliare, 22 ricoverati in ospedale, 3 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 2 in Foresteria. Il numero maggiore di persone positive al covid risultano essere a Ragusa, Modica e Pozzallo. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 20 Acate,

3 Chiaramonte Gulfi, 46 Comiso, 12 Giarratana, 11 Ispica, 97 Modica, 11 Monterosso Almo, 80 Pozzallo, 226 Ragusa, 8 Santa Croce Camerina, 8 Scicli, 55 Vittoria.