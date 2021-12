Chiaramonte Gulfi, Gaetano Iacono si candida a sindaco sostenuto da un progetto civico

Un progetto civico per una nuova candidatura a sindaco di Chiaramonte Gulfi. E' quello che sostiene Gaetano Iacono, docente e ricercatore universitario, che ha scelto come slogan della sua candidatura "Chiaramonte in testa". E' la seconda candidatura a primo cittadino per le amministrative del prossimo anno dopo quella di Mario Cutello.

“In un periodo come quello attuale – afferma Iacono in una lettera alla città – fatto di unione e di buoni propositi per il nuovo anno ho voluto prendere carta e penna e raccontare la promessa che ho fatto a me stesso per il futuro. La promessa è quella di rendere questa comunità di nuovo viva, vivibile e vincente. Viva perché provo sincera rabbia nel vedere i giovani ed interi nuclei familiari emigrare; vivibile perché dobbiamo pretendere servizi comunali e provinciali decisamente migliori, a partire dalla viabilità, dalle manutenzioni sino alla distribuzione idrica; vincente perché Chiaramonte ha un insieme di eccellenze (penso all’agricoltura, all’olio, al vino, alla cultura, alla natura) che debbono farla divenire protagonista sotto il profilo economico e turistico”.

“Il nostro progetto civico è aperto a tutti i chiaramontani che non si rassegnano e a tutti coloro i quali credono nelle competenze, nella passione disinteressata per il bene comune, nel futuro"