Augusta, gli studi di Radio Avalos intitolati al tenore Marcello Giordani

A distanza di una settimana dall’inaugurazione della nuova sede di Radio Avalos, in via Principe Umberto 210 ad Augusta, il presidente Gianni Masala e lo staff della Radio hanno ringraziato quanti hanno condiviso un momento così importante. L'inaugurazione è stata preceduta da una maratona radiofonica che ha impegnato ai microfoni gli speaker della radio dalle 9 del mattino alle 18. La lunga trasmissione radiofonica è stata apprezzata dagli ascoltatori, sono stati infatti registrati centinaia di contatti sui vari canali in cui la radio è raggiungibile.

Il momento più importante della serata ha riguardato l'intitolazione della sala che ospita gli studi della radio a Marcello Giordani, celebre tenore augustano mancato pochi anni fa. Alla presenza della moglie Wilma e del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, è stata scoperta una targa celebrativa che richiama una foto del tenore.