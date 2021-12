Comiso, al via la stagione di prosa: il 21 in scena Enrico Guarneri con "L'ispettore generale"

Inizia con record di abbonati la nuova stagione teatrale del Naselli di Comiso. Primo appuntamento martedì 21 dicembre alle ore 21, con Enrico Guarneri impegnato con la sua compagnia in “L’ispettore generale” di Nokalj Vasil’evic Gogol’, per la regia di Guglielmo Ferro.

Una trama geniale per una commedia che diverte il pubblico fin dal debutto del 1836. Un'opera che rappresenta una pungente denuncia di un modo di operare corrotto e collusivo, in cui lo spettatore ride ma allo stesso tempo si indigna. In una cittadina sperduta e lontana arriva la notizia che dalla capitale sopraggiungerà un ispettore generale allo scopo di indagare, ma su chi e su cosa non si sa! Insieme a Guarneri, in scena, Francesco Maria Attardi, Francesca Ferro, Nadia De Luca, Mario Opinato, Rosario Marco Amato, Giampaolo Romania, Pietro Barbaro, Giovanni Fontanarossa e Giovanni Maugeri.