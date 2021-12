Scicli, due ragazzi in scooter travolti da un'auto pirata: grave uno dei giovani

Ancora da chiarire i contorni di un incidente avvenuto la notte scorsa in contrada Guadagna, nello Sciclitano: due ragazzi di 16 anni, che viaggiavano a bordo di uno scooter, sarebbero stati travolti da un'auto il cui conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso. I ragazzi sono stati trasportati all'ospedale Maggiore di Modica ma per uno dei due è stato necessario il trasferimento in elicottero al trauma center di Catania: il ragazzo, infatti, rischia l'amputazione di una gamba. L'altro ragazzo è stato sottoposto ad intervento chirurgico al Maggiore. Il conducente dell'auto investitrice si è presentato ai carabinieri di Scicli dicendo di non ricordare nulla dell'incidente: è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni gravi. Indagini dei carabinieri per accertare dinamica e responsabilità.