Calcio di Promozione, la capolista Mazzarrone fa il "colpaccio" con il Modica: vince (1 a 0) e allunga in classifica

Modica-Mazzarrone: 0-1

Marcatore: Bha 65'

Modica: Dome, Musso, Toscano (25′ st Novello),Gatto, Francesco Vindigni, La Cognata, Cavallo (25′ st Tripoli), Pellegrino, Drago, Kebbeh, Butera. A Disp: Andrea Vindigni, Blandino, Basile, Puccia,Peluso, Pitino, Incatasciato. All. Giancarlo Betta.

Mazzarrone: Parlabene, Amadou, Ropaj, Provenzano, Puglisi, Ravalli, Di Nora (37′ st Oro), Bha (46′ st Lupica), Bonaccorsi, Di Rosa (31′ st Gomez), Incardona (1’st Maiorana). A Disp: Criscione, D’Angelo, Campanella, Gambino, La Mastra. All. Samuele Costanzo

Seconda sconfitta consecutiva per il Modica che, al Vincenzo Barone, si fa superare per una rete a zero dalla capolista Mazzarrone. I rossoblù di Giancarlo Betta non sono riusciti a mettere quasi mai in seria difficoltà il Mazzarrone che ha colpito con Bha al 20' del secondo tempo. Pubblico numeroso al Vincenzo Barone con i tifosi rossoblù delusi per la sconfitta che allunga a sette punti la distanza dalla vetta e fa perdere al Modica anche il secondo posto a beneficio del Comiso.

La sosta natalizia potrebbe servire al tecnico, Betta, e alla dirigenza, per ricaricare il morale della squadra e riprendere la corsa verso le posizioni nobili del campionato.