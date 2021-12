Gli auguri di Natale del prefetto di Siracusa in un video

Il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, formula gli auguri di Natale a tutti gli abitanti della provincia. La rappresentante del governo si è affidata ad un video girato dagli alunni della scuola 'Martoglio' di Siracusa.

"Buongiorno a tutti voi - scrive il prefetto - Il momento delicato per il nostro Paese purtroppo non è ancora memoria. Perciò ho pensato che il modo migliore di scambiarci gli auguri fosse quello di chiedere aiuto a chi può darci l'energia giusta per affrontare le sfide che ci aspettano. Vi giro un video senza svelare i particolari. Guardatelo e, se condividete, sarebbe bello se poteste pubblicarlo sui vostri rispettivi canali social istituzionali. Grazie di cuore, come sempre".