Ispica, il barcellonese Alessandro Consoli è il Super Campione della Pizza Bianca

Alessandro Consoli, giovane pizzaiolo di Barcellona Pozzo di Gotto, viene premiato ancora una volta dall’Accademia Italia Malta Pizza Association. Si è tenuto nei giorni scorsi, infatti, il Campionato mondiale della Pizza Bianca al Palabrancati di Ispica durante il quale Consoli ha raggiunto, ancora una volta, risultati incredibili in ben sette categorie. Il successo più importante è senza dubbio il primo posto assoluto come Super

Campione Mondiale; a seguire, ha portato a casa il 2° posto nella categoria “Pizza Classica” e nella “Margherita Napoletana”; il 5° posto nella “Pizza Dessert”; il 9° posto nella “Pizza Km0”; il 1° posto nella categoria “Coreografia” e infine il 3° nella “Pizza Larga”. Gli ottimi successi raggiunti dimostrano non solo la qualità del giovane pizzaiolo, ma anche la sua capacità di portare alto il nome della città di Barcellona Pozzo di Gotto.

Alessandro Consoli, classe 1991, non è al suo primo campionato, né alla sua prima premiazione. Nel 2017 ha partecipato al Campionato Europeo presso l’Hotel Venus di Augusta, posizionandosi in ben due terzi posti: Pizza alternativa e Coreografia. Nel 2018, sempre presso l’Hotel Venus, ha partecipato al quarto Campionato della Pizza bianca, arrivando terzo nella Pizza in pala.