Movimento Difesa del Cittadino, la modicana Enrichetta Guerrieri eletta vicepresidente nazionale

>. Queste le parole di Antonio Longo dopo l’elezione a Presidente del Movimento Difesa del Cittadino, avvenuta al termine dei lavori del X Congresso Nazionale dell’Associazione, svoltosi nei giorni scorsi. L’Assemblea ha inoltre eletto quali Vicepresidenti: Eugenio Diffidenti, Peppino Nuvoli, Enrichetta Guerrieri e Cristina Rosetti.

Enrichetta Guerrieri, di Modica, è l’unica siciliana eletta tra i vicepresidenti. Ha fondato il circolo locale (allora si chiamava così) del Movimento nel lontano 1997, è definita da tutti a livello nazionale "la decana". Poi è arrivata la sede provinciale di Ragusa la cui dirigenza ha lasciato nel 2008 candidandosi alle comunali. Eletta al Consiglio Comunale di Modica in una lista civica, è tornata a fare parte esclusiva di Mdc dopo 8 mesi. Più volte le è stato chiesto di candidarsi anche alle regionali.

“Sono felicissima per questa nomina, un incarico di responsabilità che sono pronta a seguire con massimo impegno – spiega la Guerrieri – Mi farò ulteriormente portavoce della Sicilia ma anche delle esigenze che arrivano dalle altre regioni italiane. Nell’Italia della burocrazia e dei diritti calpestati c’è tantissimo da fare e il Movimento prosegue le sue azioni cercando di sollecitare chi di competenza per trovare soluzioni alle tante problematiche che colpiscono i cittadini”.