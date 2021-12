Diana eletto presidente del Consorzio dell'arancia rossa di Sicilia

Gerardo Diana è il nuovo presidente del Consorzio di Tutela arancia rossa di Sicilia IGP. Eletto a maggioranza dal consiglio di amministrazione del Consorzio, subentra a Giovanni Selvaggi che si è dimesso per motivi personali.

Diana, 51 anni, è imprenditore agricolo professionale nei settori: agrumicolo, agrituristico, cerealicolo e silvo pastorale. Il neoeletto presidente del Consorzio ha conseguito la laurea all'università Texas Agricultural & Mechanical e ha nel suo curriculum ruoli di rilievo in Confagricoltura. E' stato presidente nazionale di Anga (Associazione nazionale giovani agricoltori), presidente di Confagricoltura Sicilia, presidente nazionale dei Caa (Centri assistenza agricola) ed in ultimo presidente della sezione nazionale agrumicoltura.

"Quando si entra in un ambiente che funziona bene bisogna farlo in punta di piedi. Per continuare a far bene dobbiamo lavorare tutti senza guardare il numero che abbiamo sulla maglia, perché dirigere un consorzio come quello dell'Arancia Rossa di Sicilia IGP non è un lavoro che può fare una sola persona" ha detto.