Raddoppio dell'Irpef a Palermo e aumento della Tari

Il raddoppio dell'Irpef allo 0,8% e altri aumenti progressivi fino all'1,4%, incremento di tutte le tasse partire dalla Tari, delle rette e degli impianti sportivi.

Ma anche la vendita della società di gestione dell'aeroporto, il dimezzamento delle circoscrizioni e lo smantellamento della macchina comunale con i dipendenti che saranno 1.000 in meno di oggi.

Ed ancora biglietto di ingresso di 5 euro per entrare allo Spasimo e vendita della Gesap, società che gestisce l'aeroporto di Palermo.

Il piano di riequilibrio che il sindaco Leoluca Orlando ha fatto approvare dalla giunta sabato notte per evitare il dissesto del comune di Palermo è durissimo. Aumenteranno i costi anche per gli ingressi alla piscina comunale, le multe su Ztl e autovelox. Infine, è prevista la vendita della Gesap, la società che gestisce l'aeroporto Falcone e Borsellino, dal 2025.