Calabria in zona gialla: cosa succede con le sale da gioco?

Con una ordinanza dello scorso 10 dicembre, il Ministero della Salute ha disposto che alcune Regioni italiane passassero in zona gialla, dalla zona bianca. Tra queste figura proprio la Calabria. Ma cosa succede con le sale da gioco, per cui spesso sono sorti tanti dubbi nei mesi scorsi? Vediamo nel dettaglio le regole che dovranno essere applicate.

Zona gialla: le regole basilari

Per quanto riguarda le attività di ristorazione, queste possono proseguire la loro attività, senza restrizioni orarie, né limitazioni legate al numero di persone, ma dovranno seguire alcune accortezze. La consumazione senza green pass è consentita soltanto al tavolo all’aperto o al bancone. Al tavolo al chiuso è permessa soltanto ai possessori di green pass rafforzato (il tampone nelle ultime 24 ore non è più valido), tranne per i minori di 12 anni e per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale (ma con obbligo di esposizione di certificazione medica idonea).

Le mense ed i catering possono continuare a lavorare, su base contrattuale, ai con green pass ordinario. Le feste conseguenti a cerimonie religiose e civili sono permesse, ma con partecipanti muniti di green pass ordinario (per altri tipi di feste, è necessario il green pass rafforzato). L’accesso ad attività che si svolgono in sale da ballo o locali come le discoteche, necessitano di green pass rafforzato, a prescindere dal fatto che siano all’aperto o al chiuso.

Sale da gioco

Per quanto riguarda le sale da gioco, le attività non sono assoggettate alla chiusura, ma possono continuare ad operare fermo restando l’obbligo di green pass ordinario per clienti e dipendenti. Quando parliamo di sale da gioco intendiamo sale scommesse, bingo e casino.

Durante le chiusure a cui sono stati obbligati tutti gli esercizi del settore negli scorsi mesi, abbiamo potuto assistere ad un vero e proprio boom per quanto riguarda il gioco online. Questo ha portato ad una mini rivoluzione del settore: basti pensare al fatto che l’utenza è aumentata di oltre il 40% rispetto agli anni precedenti.

Ma va detto anche che il settore del gioco online ha spinto le persone a cercare qualcosa di sempre più adatto alle proprie esigenze. Ecco allora che si sono diffuse tante guide presenti in rete, che spiegano diverse caratteristiche delle piattaforme: per esempio, come utilizzare Trustly nei casino online oppure quale tipologia di bonus è possibile sfruttare al momento dell’iscrizione.

Importanza di evitare le chiusure

L’importanza di evitare le chiusure delle sale da gioco non è assolutamente da sottovalutare. Il settore, infatti, rappresenta tutt’oggi oltre l’1% del PIL nazionale e permette di tenere in attività migliaia di dipendenti. Il gioco legale rappresenta una opportunità da non poter sottovalutare: il giro d’affari in Italia si aggira attorno ai 5 miliardi di euro annui.

Un’altra ragione risiede nel fatto che con le sale da gioco legali chiuse, si è verificato anche un boom di sale da gioco illegali, clandestine. Solo nel 2020, durante le chiusure forzate, sono state arrestate oltre milleduecento persone per attività illegali correlate alle scommesse.