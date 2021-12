Avola, conclusa la mostra fotografica itinerante di luce pittorica "Unicità d'Autore"

Si conclude la mostra fotografica itinerante di luce pittorica "Unicità d'Autore... Disabilità e arte" dell'Associazione WonderS@mmy, patrocinata dalla Regione Siciliana Assessorato Turismo Sport e Spettacolo e dal Comune di Avola, tenutasi il 18 e il 19 Dicembre 2021 presso la Sala Frateantonio del Palazzo di Città .

" È stato davvero un evento importante di arte, cultura e inclusione" commenta Samanta Ponzio Presidente dell'Associazione WonderS@mmy "Il progetto regolarmente depositato, consiste nella riproduzione di quadri con la tecnica di luce pittorica su ragazzi con disabilità e questo lo ha reso unico, originale e primo in tutta Italia. Toccherà più comuni della Sicilia permettendo ai ragazzi delle varie associazioni locali, di vivere un'esperienza davvero unica nel suo genere ." continua "Ringrazio il Sindaco Luca Cannata della città di Avola, l'Onorevole Rossana Cannata, l'Assessore Regionale Turismo Sport e Spettacolo Manlio Messina tutti i componenti dell'Amministrazione comunale di Avola, per la disponibilità e l'accoglienza, i Ristoranti Openland di Siracusa per la concessione delle sale durante il backstage , la scuola di formazione professionale Ars per aver incluso i ragazzi con hairstyle e make up, le scrittrici giovanissime Tamara Vaccaro e Denise Bentivegna, la Consulta Civica di Siracusa, la Gioielleria di Ada e Simona Campisi di Avola, lo studio stilistico di Lucia Caccamo di Floridia e Enza Grippaldi di Augusta. Ringrazio tutti i modelli Agata Giudice, Andrea Viani, Denise Fresta, Francesco Boccadifuoco, Giusy Scirè, Jonathan Di Franco, Maria Luminario, Michele Di Mari, Pietro Montalto, Salvatore Minio, Salvatore Nitto, Simona Zanghì, e Sonia Garofalo. Un applauso particolare va al fotografo internazionale Giovanni Tarantini che, con la sua professionalità, ha riportato indietro tutti noi con le sue splendide opere d'arte. Ricordate, la bellezza non è perfezione ma unicità, e possiamo essere unici solo grazie alla nostra diversità "Conclude Samanta Ponzio.

