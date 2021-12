Chiaramonte Gulfi piange Gaetano Benincasa morto in un incidente stradale

Chiaramonte Gulfi piange Gaetano Benincasa, 44 anni, volto noto della politica del Calatino, residente nel centro montano ibleo. Lascia la moglie e un bambino in tenera età. Benincasa è morto ieri sera nello scontro fra la sua auto e un camion sulla statale 114 Orientale Sicula, nei pressi di Vaccarizzo. Era stato vicino all'ex sindaco di Catania Raffaele Stancanelli e, nel 2017, aveva corso per le regionali nella lista dellUdc, appoggiando la candidatura dell'attuale Governatore Nello Musumeci. Benincasa ricopriva la carica di vice segretario regionale della Confederazione Italiana Federazioni Autonome.

“Esprimo il mio più profondo cordoglio per la morte prematura di Gaetano Benincasa. Pur su versanti opposti ai miei Gaetano Benincasa è stato un uomo che ha rappresentato la politica etnea, in particolare quella del Calatino. Un tragico incidente stradale l’ha strappato all’affetto dei suoi cari. Da parte mia giungono le più sentite condoglianze ai suoi familiari”. Lo ha detto il deputato M5S Eugenio Saitta a seguito della scomparsa di Benincasa avvenuta ieri sera in un sinistro stradale. Era stato vicino all’ex sindaco di Catania Stancanelli e candidato alle ultime regionali con l’Udc.

“È una notizia che non avrei mai voluto ricevere – lo fa sapere il sindaco di Catania, Salvo Pogliese – Il caro amico Gaetano Benincasa ha perso la vita in un incidente stradale nella zona di Vaccarizzo. Muore tragicamente a 44 anni un appassionato di politica, un valente amministratore, un padre e un marito attento e generoso. Porterò nel cuore e nella mente il suo entusiasmo, il suo sorriso, la gioia di vivere e l’amore per l’impegno civile e sociale, il suo altissimo senso del dovere, testimoniati dalle azioni quotidiane di Gaetano e dai suoi trascorsi. Alla moglie Lucia e al figlioletto Giovanni l’abbraccio fortissimo mio personale e della Città nella quale ha studiato e alla quale ha prestato le sue competenze umane e professionali. A Dio, Gaetano”.