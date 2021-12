Mafia, slitta al 7 gennaio a Catania udienza a ex governatore Lombardo

E' stata rinviata al prossimo 7 gennaio l'ultima udienza del processo di secondo grado all'ex presidente della Regione Siciliana e leader del Mpa, Raffaele Lombardo, per concorso esterno all'associazione e corruzione elettorale aggravata.

La Corte d'appello di Catania era impegnata in altre camere di consiglio in processi con detenuti e ha deciso per il rinvio

