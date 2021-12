Venti borse neonatali donate all’Ospedale “Maggiore” di Modica da Natura Iblea

Sono state consegnate da una delegazione di dieci dipendenti di Natura Iblea – Paniere Bio di Ispica, venti borse neonatali alle neomamme del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Modica, alla presenza del primario, Giovanni Cavallo e del direttore generale dell'Asp, Angelo Aliquò. Quest’anno i dipendenti di Natura Iblea-PaniereBio hanno rinunciato al panettone aziendale e hanno scelto di donare delle borse neonatali alle mamme in difficoltà. “Sappiamo di molte donne che giungono nel nostro territorio dopo avere vissuto la grande tragedia dell’emigrazione e della violenza – spiega Roberto Giadone, presidente di Natura Iblea- ed è per questo che abbiamo pensato di donare loro un piccolo aiuto nella speranza che nessuna neomamma si senta sola in questo Natale, regalando così un po’ di serenità ed il calore dell’accoglienza”.

Per Natura Iblea PaniereBio sono importanti e prioritarie tutte quelle iniziative dirette a garantire la sicurezza ed il benessere dei cittadini che vivono in questo territorio, per un welfare diffuso e condiviso, convinti che fare buona impresa significa altresì essere presenti attivamente, con azioni concrete. “Su 97 dipendenti la risposta è stata pressoché plebiscitaria nel referendum interno che abbiamo organizzato (ebbene sì, abbiamo fatto un regolare referendum con tanto di schede e scrutinio!) ed è risultato che era meglio immaginarci il sorriso delle neomamme piuttosto che mangiarci la nostra solita fetta di panettone – precisa Giadone-.”

Ogni borsa contiene un pacco di pannolini, un pacco di salviette umidificate, una crema all’ossido di zinco, un detergente delicato per il bagnetto, un biberon sterile, un ciuccio atossico, un cd di musica bianca, una copertina in pile da culla, un body intimo, un paio di calzini per neonato ed un vestitino in ciniglia. Il tutto è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione della dottoressa Maria Grazia Rizza di Farmacia Amore di Modica che si è resa sin da subito disponibile a fornire il necessario e pure qualcosa in più.

