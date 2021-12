Covid in Italia, superati i 30 mila contagi e 153 morti

Sono 30.798 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. E' il dato più alto da inizio anno. Si registrano inoltre altri 153 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 851.865 tamponi con un tasso di positività al 3,6%. Superata la soglia dei mille ricoverati in terapia intensiva, sono 1.012 con 25 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Da ieri sono 280 i ricoverati con sintomi in più.