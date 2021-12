Elezioni a Santa Croce: costituito il Comitato promotore della lista “Rivoluzione Civica”

A Santa Croce Camerina si sono riuniti i soci fondatori della lista “RIVOLUZIONE CIVICA”: Giuseppe Rimmaudo, Tonino Converso, Salvatore Emmolo, Rosa Zisa, Francesca Catalfamo, Valentina Votadoro, Filippo Frasca e Simone Basile. Il gruppo, al fine di affrontare la prossima competizione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, ha deciso di rendere noto alla città e alle forze politiche di essersi ufficialmente costituito, diventando un soggetto politico interessante che arricchisce il panorama locale e provinciale.

“RIVOLUZIONE CIVICA” parteciperà alla tornata elettorale la prossima primavera, con la convinzione che la politica non può dominare sul buon senso e che il cittadino di buon senso non può farsi dominare dalla politica. Siamo Noi che scegliamo i rappresentanti delle istituzioni locali, e questa volta le scelte non saranno avventate o superficiali, per amicizia o senza dare il giusto valore all’esercizio del diritto di “voto” nella scelta dei rappresentanti. "Le nostre indicazioni di voto - affermano i promotori della lista - saranno corredate da informazioni che renderanno giustizia alla “verità”, spesso limitata o raccontata con visione di parte.

Abbiamo abbozzato il programma che intendiamo condividere con coloro che credono che un cambiamento radicale sia possibile, mentre la squadra è ancora da definire e modellare. Siamo propensi a condividere le esigenze programmatiche di chi intende imbarcarsi nel “VERO E UNICO” percorso di cambiamento al di fuori di storiche CORDATE e COMBRICCOLE che hanno impedito la nascita di una nuova classe politica; fazioni che non riusciranno ad affermarsi l’una sull’altra e a vincere per governare! Nel contempo, rassicuriamo i delatori che, non sapendo che pesci pigliare, sostengono che “Rivoluzione Civica” non andrà fino in fondo rispetto a quanto si prefigge".