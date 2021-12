Compie 25 anni di attività Antonella Galazzo, l'hair stylist pozzallese che ha curato le acconciature dei divi di Sanremo

Venticinque anni di attività al servizio dell'innovazione e della ricerca continua, sempre al passo con le tendenze internazionali più in voga nel campo delle acconciature, dei tagli e dei colori. Antonella Galazzo, titolare dello studio di acconciature “Antonella Hair Style & Beauty” di via Calabria 61/A taglia il traguardo del quarto di secolo. Un risultato importante per la nota hair stylist pozzallese, già acconciatrice ufficiale di shooting fotografici per Tv Sorrisi e Canzoni, per il Festival di Sanremo e per le selezioni nazionali di Miss Mondo. Una carriera la sua costellata di successi, ma anche di duro lavoro, impegno, studio e sacrifici.

Antonella, pozzallese, classe 1975, inizia a lavorare a 14 anni in un salone da parrucchiera. Desidera imparare l'arte del taglio e delle acconciature, come tante altre giovani apprendiste. Ma lei si distingue subito per il talento, l'intraprendenza e la determinazione. Qualità imprenditoriali, queste, che la portano ad aprire nel 1996, a soli 21 anni, il suo primo salone. Antonella è conscia del fatto che la passione e l'impegno non bastano per affermarsi a un più alto livello: occorre studiare, formarsi, aggiornarsi di continuo, frequentare workshop e acquisire nuove competenze. Non solo nel settore Coiffeur, ma anche in quello della gestione d'impresa e del marketing, della leadership e della gestione del personale.

“Venticinque anni di attività professionale sono un traguardo professionale importante – dice Antonella – Voglio perciò condividerli con chi mi è stato vicino in questi anni. Se sono riuscita a raggiungere i miei obiettivi lo devo anche a molte persone che desidero ringraziare: la mia famiglia, i maestri coiffeur che mi hanno spinta a migliorare di continuo, il mio staff per l'impegno quotidiano e i risultati nel soddisfare le esigenze della clientela. E non da ultimo, i clienti che da 25 anni ci danno fiducia. A loro va il nostro più caloroso ringraziamento”.