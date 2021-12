Circolo didattico Piano del Gesù a Modica diventa scuola sostenibile

Sono stati appaltati i lavori per la riqualificazione energetica dell’edificio scolastico appartenente al Circolo Didattico Piano Gesù di Via Pascoli a Modica Alta. Il finanziamento di 560.000 arriva dal Po-Fesr 2014/20 “Promozione dell’eco efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche”. Sarà una scuola eco sostenibile e confortevole grazie agli interventi che consistono nella sostituzione di tutti gli infissi, l’installazione di corpi illuminanti a led (funzionanti con sistema Building Automation) e la realizzazione dei pannelli fotovoltaici che renderanno energeticamente autosufficiente la storica struttura. “Grazie a questi interventi – commenta il Sindaco – il plesso di Via Pascoli sarà una scuola proiettata nel futuro. Una scuola indipendente energicamente e soprattutto eco sostenibile. E’ questo l’indirizzo che abbiamo voluto dare a tutti i nostri edifici pubblici che man mano stanno subendo un profondo intervento di miglioramento della classe energetica. In queste condizioni gli studenti potranno seguire le lezioni senza più problemi di escursioni termiche e disagi legati alla vetustà dell’edificio”.