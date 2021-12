Floridia, ingeriscono cioccolato e si sentono male: 3 finiscono in ospedale

Ha offerto del cioccolato che aveva portato dall'estero, dal luogo in cui vive. Ma le persone che lo hanno ingerito non sapevano degli effetti devastanti, tanto da essere portati all'ospedale di Siracusa per la strana intossicazione. Il fatto è avvenuto questa mattina a Floridia. L'emigrato ha offerto la sua 'prelibatezza' al titolare di un bar. Poi l'hanno pure assaggiato uno dei banconisti ed il pasticcere del locale. Dopo qualche minuto i tre si sono sentiti male, tanto da richiedere l'intervento di un'ambulanza. Soltanto il pasticcere è stato caricato dai soccorritori del 118, mentre il titolare del bar ed il banconista sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell'Umberto I° con automezzi privati. Dopo le cure dei sanitari i tre sono stati dimessi. Resta ancora da accertare cosa conteneva il cioccolato.