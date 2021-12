Covid, nel Ragusano crescono i positivi al virus: sono 637

Non si ferma la curva dei contagi nel Ragusano. Continuano ad aumentare le persone positive al Covid. Nel report Asp del 21 dicembre, i positivi son o 637, 27 in più rispetto al giorno precedente. Il numero dei morti resta fermo a 378. Dei 637 positivi, 606 si trovano in isolamento domiciliare, 25 sono ricoverati in ospedale e 4 in Rsa Covid e 2 in Foresteria. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 19 Acate, 3 Chiaramonte,

42 Comiso, 11 Giarratana, 14 Ispica, 105 Modica, 8 Monterosso, 80, 250 Ragusa, 7 Santa Croce, 12 Scicli, 55 Vittoria.