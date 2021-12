Floridia, non ha il Green pass per l'autobus e aggredisce vigile urbano

Ha reagito malamente quando l'autista di un bus dell'Ast gli ha chiesto di esibire il Green pass. Il fatto è accaduto ieri sera a Floridia verso le 19, alla fermata dei pullman di corso Vittorio Emanuele, di fronte ad una rivendita di tabacchi. L'autista per difendersi dal tentativo di aggressione di un giovane straniero, ha subito chiamato la polizia municipale. Il ragazzo di colore alla richiesta dei documenti personali ha reagito colpendo un vigile urbano che è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Floridia ed un'ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi all'agente della municipale. Il ragazzo di colore è stato denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale.

L.M.