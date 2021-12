Politiche ambientali per l'Europa: martedì 28 una conferenza a Vittoria

Si terrà martedì 28 dicembre alle ore 16.30, nella sala “Gianni Molè” una conferenza dal titolo “Quali politiche ambientali per l’Europa mediterranea”. Nel corso dell’iniziativa verranno presentati i laboratori di co-progettazione, volti a facilitare ed organizzare la partecipazione di giovani laureandi e laureati, che studiano e lavorano a Vittoria e non solo, alle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile. Tali politiche assumono una forte valenza intersettoriale sia a livello europeo (Next Generation EU) che a livello nazionale (PNNR). Verranno discusse sinteticamente sia le sfide che le opportunità e in via preliminare evidenziati i profili di pre-fattibilità.