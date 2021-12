Covid "fuori controllo" nei comuni iblei: solo a Ragusa quasi 300 contagi

Sembra fuori controllo nel Ragusano la diffusione del Covid: nelle ultime 24 ore i contagi sono aumentati di 86 unità superando i 700 casi. Sono Ragusa, Modica e Pozzallo a fare registrare il numero maggiore di persone positive al virus. Nelle ultime 24 ore da registrare un nuovo decesso: è morta una donna di 84 anni non vaccinata. Il numero dei decessi, dall'inizio della pandemia, sale a 379. Dei 723 positivi, 692 si trovano in isolamento domiciliare, 25 sono ricoverati in ospedale, 4 in Rsa Covid e 2 in Foresteria. Ecco il dettaglio delle persone positive al virus nei comuni iblei: 19 Acate, 3 Chiaramonte, 49 Comiso, 12 Giarratana, 14 Ispica,

117 Modica, 8 Monterosso, 86 Pozzallo, 297 Ragusa, 6 Santa Croce, 14 Scicli, 67 Vittoria.