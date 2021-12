Siracusa, Rifondazione punta l'indice sul Dg Asp per il Pronto soccorso

Conferenza stampa di Rifondazione comunista per denunciare la situazione di difficoltà e i disservizi del Pronto Soccorso di Siracusa. Nonostante, i tentativi di minimizzare e di eludere i problemi del nosocomio siracusano le difficoltà permangono e non sono state affrontate adeguatamente e strutturalmente. Triste e fuori luogo è stato il tentativo propagandistico della Direzione Generale di far trapelare sui mezzi di comunicazioni un'immagine idilliaca della situazione, quando è sufficiente recarsi al Pronto Soccorso per toccare con mano i disagi e i disservizi che, infatti, permangono e che stanno mettendo in grave difficoltà gli utenti e le lavoratrici e i lavoratori del Reparto di prima emergenza.

Tanto più che vi è stato un principio di focolaio di Covid con il contagio di 2 infermieri e di un barelliere, ai quali pare si siano aggiunti una decina di pazienti ricoverati. Un fatto gravissimo, visti precedenti sulla gestione del covid, passato sotto silenzio.

Inoltre, consegneremo al Prefetto e al Sindaco di Siracusa, al Presidente della Regione e al Direttore generale dell'ASP, le prime 8840 firme raccolte, con la petizione www.change.org/prontosoccorsosiracusa.