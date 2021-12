Noleggiare un'imbarcazione in Sicilia: meglio catamarano o barca a vela?

Noleggiare un'imbarcazione per trascorrere qualche giorno in mezzo al mare è un trend sempre più diffuso in Italia, specialmente nelle isole maggiori come la Sicilia. Questo perché soprattutto nei mesi di alta stagione l'afflusso turistico è davvero esagerato e si rischia di non riuscire a godere appieno delle bellezze del mare e delle spiagge con una vacanza tradizionale. Per tale ragione, in molti preferiscono noleggiare un'imbarcazione e fare il giro delle Eolie o delle Egadi con un gruppo di amici o con la famiglia.

Al giorno d'oggi le società di noleggio barche in Sicilia offrono la possibilità di scegliere se affittare semplicemente l'imbarcazione oppure acquistare un servizio più completo, che include anche lo skipper. Questo permette a tutti, compresi coloro che non hanno la patente nautica, di poter organizzare una bella gita in barca di qualche giorno, senza alcuna limitazione.

Qual è però la tipologia di imbarcazione migliore? Le opzioni più gettonate sono due: il catamarano e la barca a vela. Vediamo brevemente quali sono le differenze tra queste due alternative e in quali casi conviene optare per l'una piuttosto che per l'altra.

Il catamarano: pro e contro da considerare

Il catamarano è un'imbarcazione che presenta numerosi vantaggi: primo tra tutti il maggiore spazio a disposizione dell'equipaggio. A differenza della barca a vela infatti sul catamarano si sta decisamente più comodi, ci si riesce a muovere senza grandi problemi e si ha una maggiore libertà. Questo è senza dubbio il principale vantaggio del catamarano, ma ce ne sono anche altri da considerare.

Tale imbarcazione è perfetta per coloro che sono alla loro prima esperienza, perché rispetto alla barca a vela è più stabile, barcolla meno e dunque si avverte in misura inferiore il disagio dovuto al mare e alle onde.

Tra gli svantaggi del catamarano troviamo sicuramente il prezzo, che è superiore rispetto alla barca a vela sia nel caso di semplice affitto dell'imbarcazione che nel caso di noleggio con skipper.

In linea di massima, questa è un'imbarcazione consigliata a coloro che sono alla loro prima esperienza e che vogliono godere del massimo del comfort, senza rinunciare alla comodità.

La barca a vela: pro e contro da considerare

La barca a vela è senza dubbio più suggestiva rispetto al catamarano, adatta a coloro che amano davvero il mare e non sono infastiditi dall'ondeggiamento che si avverte sicuramente in misura maggiore su tale imbarcazione.

Bisogna però considerare che viaggiare in barca a vela può rivelarsi alquanto scomodo per coloro che non sono abituati. Gli spazi a bordo sono estremamente ridotti e bisogna prestare attenzione ad ogni movimento che si compie, perché tutti i membri dell'equipaggio sono vicinissimi tra di loro. In barca a vela non ci si può permettere di portare valigie o troppi ricambi: ogni bagaglio deve essere ridotto al minimo proprio perché lo spazio è preziosissimo.

Sicuramente però noleggiare una barca a vela è meno dispendioso rispetto al catamarano, perché la comodità e lo spazio si pagano. Questa è una soluzione ideale per chi è abituato a viaggiare in mare e si adatta con grande facilità.