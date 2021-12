Trovato con una pistola vicino ai negozi: arrestato a Bovalino

Un 29enne di Rosarno è stato arrestato da personale del Commissariato di Bovalino della Polizia per porto di arma clandestina e ricettazione.

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati dal Questore di Reggio Calabria Bruno Megale in prossimità delle festività, gli agenti delle Volanti del Commissariato hanno sorpreso l'uomo a bordo del proprio veicolo nei pressi di una zona commerciale di Bovalino.

L'uomo era armato di una pistola clandestina e, secondo gli investigatori, era in procinto di commettere azioni illecite che sono state evitate proprio grazie all'intervento della Polizia di Stato.