Noto, allevatore di ovini minaccia i poliziotti con un cane di grossa taglia

Nella mattinata di mercoledì, agenti del Commissariato di Polizia di Noto sono intervenuti nella sede dell’ASP - distretto veterinari per un uomo che inveiva contro il personale presente.

L’uomo, allevatore di ovini, in evidente stato di alterazione, lamentava un mancato intervento, da parte dei medici veterinari, per la verifica del microchip di un cane di razza rottweiler che si era introdotto nei suoi terreni.

In realtà, i medici avevano inviato sul posto una squadra di cattura che aveva provveduto a trasferire il cane presso il canile comunale. L’uomo, in seguito, ritornato dai veterinari, dopo aver inveito contro di loro, si allontanava per poi ritornare con un cane di grossa taglia aizzandolo contro i poliziotti inseguendoli all’interno degli uffici. L'allevatore è stato denunciato per danneggiamento aggravato, minacce e tentate lesioni.